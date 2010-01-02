В горах Крыма ищут жителя Ялты, который еще 30 декабря ушел по грибы

Вчера в 17 часов в Ивано-Франковской области, вблизи города Яремче, на скале Довбуша во время прогулки заблудились двое 50-летних туристов из Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 20.45 горноспасатели МЧС нашли путешественников в удовлетворительном состоянии.

В то же время в горах Крыма альпинисты МЧС ведут поиск 80-летнего жителя Ялты, который еще 30 декабря пошел на хребет Кизил-Кая по грибы и не вернулся.