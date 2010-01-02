Рейтинг самых прибыльных кинозвезд возглавила женщина

Сандра Баллок возглавила десятку кинозвезд, принесших самый большой доход американским кинотеатрам в 2009 году. Рейтинг самых доходных киноактеров ежегодно составляет Quigley Publishing Co. на основе опроса представителей руководства нескольких сотен кинотеатров в США.

Подняться на вершину рейтинга Баллок позволил кассовый успех сразу нескольких фильмов с ее участием. Так романтическая комедия "Предложение", премьера которой состоялась в июне 2009 года, заработала в мировом прокате 315 миллионов долларов, а спортивная драма "Невидимая сторона" с 20 ноября только в Северной Америке собрала 193 миллиона долларов.

Сандра Баллок стала всего восьмой женщиной, возглавившей рейтинг Quigley за более чем 70 лет его существования. Последней представительницей прекрасного пола на вершине списка звезд, приносящих самые большие доходы, была Джулия Робертс в 1999 году. До Робертс рейтинг Quigley два раза возглавляла Джулия Эндрюс - в 1966 и 1967 годах.

Второе место в рейтинге 2009 года занял Джонни Депп, признававшийся самой прибыльной кинозвездой в 2006 и 2007 годах. Третьим стал Мэтт Деймон. На строчку ниже расположился Джордж Клуни. Замыкает пятерку звезд, приносящих самый большой доход кинотеатрам, Роберт Дауни-младший - исполнитель главной роли в фильме "Шерлок Холмс", установившем 25 декабря 2009 года рекорд по сборам в Рождество.

Места с пятого по десятое в рейтинге Quigley заняли: Том Хэнкс, ранее пять раз поднимавшийся на вершину списка, Мерил Стрип, Брэд Питт, Шиа Ла Беф и Дензел Вашингтон.

Лента.ру