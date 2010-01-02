В Азовском море спасены трое рыбаков из города Бердянск Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, рыбаки 1 января в 07.00 на моторной лодке несанкционированно вышли в море и не вернулись на протяжении дня. Их родственники забили тревогу.

Силами МЧС, пограничников и милиции были организованы поисково-спасательные работы, оповещены все суда в этой зоне.

2 января в 00.52 одно из суден в открытом море заметило плавсредство с пострадавшими, вскоре экипаж поднял их на борт, после чего вернул на берег в удовлетворительном состоянии.

Поиски осложнялись погодными условиями (мокрый снег, дождь, порывы ветра до 20 м/с, снижение температуры до 5 градусов мороза).