В наступившем году православные и католики отметят Пасху в один день

В отличие от Рождества, Пасха в 2010 году для православных и западных христиан наступит в один день - 4 апреля.

Совпадение пасхалии (системы расчета даты Пасхи) у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет. В 2007-м, православные и католики также отмечали Пасху в один день, 8 апреля. До этого христианские Пасхи совпали в 2004-м, а еще раньше - в 2001 году, напоминает NEWSru.

В наступившем году в соответствии с календарями восточные и западные христиане также отметят Пасху вместе, затем пасхалии совпадут в 2014-м и 2017-м годах.

Прежний Папа Римский Иоанн Павел II предлагал, начиная с первого года третьего тысячелетия, отмечать всем христианам Пасху одновременно, однако эта идея не получила своего развития. Ранее, в 1965 году, с такой же инициативой выступил Второй Ватиканский Собор, предложивший христианам праздновать свой главный праздник во второе воскресенье апреля.

Различие в пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском календарях, по которым соответственно живет большая часть восточных и западные христиан, а также на отказе католиков от правила несовпадения христианской Пасхи с еврейской.