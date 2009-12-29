Киев - в снегу, мэр - в отпуске

В Блоке Виталия Кличко поражены решением мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО уйти в очередной отпуск, когда Киев “парализован” из-за непогоды.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Блока Кличко со ссылкой на депутата этой политической силы в Киевсовете Ивана ПЛАЧКОВА.

«Вместо того, чтобы организовывать работу коммунальных служб в тяжелых погодных условиях, мэр, по информации СМИ, в шестой раз за год идет в отпуск», – прокомментировал И.ПЛАЧКОВ.

Он обратил внимание, что, кроме нескольких центральных улиц, ведущих к зданиям органов власти, Киев «по колени стоит в снегу. Люди не могут добраться на рабочие места, ведь работа общественного транспорта полностью парализована: многие трамваи и троллейбусы даже не вышли на маршруты. Нельзя пробраться и пешком, на тротуарах полуметровые заносы».

«Пока мэр наслаждается новогодним отдыхом, жители более 300 домов на Русановских садах, Позняках и в других районах столицы в канун праздников остались без света. Полностью отключен микрорайон Осокорки», – возмущается И.ПЛАЧКОВ.

Он считает, что своим решением об этом отпуске Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “превзошел сам себя”.

«Молодая команда» просит водителей воздержаться от поездок по городу. Но, в отличие от мэра, киевляне не могут взять отпуск, когда им заблагорассудится», – заметил депутат.

Как сообщалось, по данным источников в Киевской горгосадминистрации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял отпуск с 25 декабря с.г. по 11 января 2010 г.