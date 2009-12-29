Около 40 поездов пришли в Киев с опозданием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный инженер – первый заместитель начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Владимир ТЯГУЛЬСКИЙ.

«По имеющейся на данный момент информации, около 40 поездов пришли с опозданием, имеется в виду, на прибытие в Киев. Однако учитывая мероприятия, которые сейчас проводит железная дорога, мы все поезда нашего формирования отправим своевременно по графику», – отметил он. При этом В.ТЯГУЛЬСКИЙ уточнил, что сейчас поезда прибывают в Киев с опозданием, но отправляются вовремя.

Он также напомнил, что задержки в движении поездов вызваны главным образом двумя причинами – сбоем электропитания сигнальных устройств из-за поломки подстанции «Киевоблэнерго» и падением ветвей деревьев под весом снега.

«С учетом этого резко уменьшилась пропускная способность железной дороги, и поезда не смогли вовремя заехать. На данный момент все поезда, которые войдут в Киев, отправятся (в следующий рейс – УНИАН) вовремя», – сказал В.ТЯГУЛЬСКИЙ.

По его информации, для уменьшения отставания поездов ЮЗЖД сдвоила некоторые из них. «Мы внедрили систему, при которой объединили 14 поездов и 10 электричек, то есть мы их сдваивали, чтобы уменьшить опоздание пассажиров. Два поезда один за другим шли, чтобы увеличить пропускную способность, ускорить заход в Киев», – сказал он.

По его словам, ведомство пока не может назвать количество опоздавших пассажиров, поскольку «и сейчас еще не все пассажиры добрались».

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды и обильного снега Юго-Западная железная дорога отмечала задержки в движении поездов. Причиной опоздания поездов, в частности, стало налипание мокрого снега на ветви деревьев, из-за чего только в пределах Киевской области было повалено около 200 деревьев на электросети железной дороги. Высоковольтные линии электропередачи под весом снега и опавших веток были повреждены. В частности, крайне сложная ситуация сложилась по станции Дарница, на участке Боярка–Васильков–Мотовиловка.