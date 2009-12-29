Минтранс просит водителей временно стать пешеходами

В Украине из-за существенного ухудшения погодных условий усложнен проезд по автомобильным дорогам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в частности, по состоянию на 08.00 29 декабря остается перекрытым движение на переливном участке автомобильной дороги Т-07-01 Ужгород-Демечи, км 18-19, в Ужгородском районе.

В Киевской области на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса установлено ограничение движения: км 18+20 (правая полоса), км 20+18 (левая полоса), км 39+40 (правая полоса).

Кроме того, с 19.50 28 декабря по 08.00 29 декабря был закрыт аэропорт Борисполь: осуществлялась очистка территории от снега.

Порты Северо-Западной части Черного моря - Белгород-Днестровский, Ильичевский, Одесский, Скадовск «Южный» работают с ограничениями по ветру.

Что касается работы железнодорожного транспорта, то в ночь на 29 декабря из-за сложных погодных условий были задержаны шесть грузовых поездов. Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега задействованы 2 тысячи 176 человек и техника.

Министерство транспорта обращается ко всем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а при возможности - воздержаться от поездок на время осложнения проезда автодорогами из-за сложных погодных условий.