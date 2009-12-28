"Дело Флетчера" завершено, но в суд попадет через полгода

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что в конце первого полугодия следующего года дело по обвинению в мошенничестве с деньгами украинских граждан американского гражданина Роберта ФЛЕТЧЕРА будет передано в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Я прогнозирую, что начало судебного разбирательства дела господина ФЛЕТЧЕРА будет в конце первого полугодия следующего года», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что расследование дела завершено, и «сейчас происходит перевод материалов на английский язык, которые будут после нового года предъявлены гражданину Р.ФЛЕТЧЕРУ для ознакомления. После ознакомления, которое, как правило, занимает несколько месяцев, обвинение будет передано для судебного разбирательства».

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.ФЛЕТЧЕР был задержан в Киеве 22 ноября 2008 года.

По данным МВД, Р.ФЛЕТЧЕР в целом обманул украинских граждан, по меньшей мере, на 500 млн. грн.

В ходе тренингов Р.ФЛЕТЧЕР выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получались денежные средства.