МИД: в том, что зависит от Украины, транзит нефти гарантирован

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО дал поручение посольствам Украины в Словакии, Венгрии, Чехии и Представительству Украины при ЕС довести информацию о стабильности ситуации с транзитом нефти по территории Украины к странам Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины отмечает, что на сегодняшний день на территории нашего государства нет никаких причин и оснований для обеспокоенности наших западных и восточных партнеров по поводу невыполнения Украиной своих обязательств по транзиту нефти. «Украина была и остается надежным и прогнозируемым транзитером нефти. Техническое состояние трубопроводов и украинская нефтетранспортная инфраструктура полностью соответствует проектным нормативам и готова выполнять в полном объеме технические и организационные функции по транспортировке нефти. Никакой угрозы приостановки поставок нефти в страны Европейского Союза на сегодняшний день нет», - подчеркивается в сообщении пресс-службы МИД Украины.

МИД Украины сообщает, что сегодня вопрос между хозяйствующими субъектами относительно гарантированных объемов поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» и через нефтетерминал «Южный» практически урегулированы. «Все вопросы на корпоративном уровне сняты. Сотрудничество между компаниями ОАО «Укратранснафта» и АК «Транснафта» продолжается на взаимовыгодных и экономически обоснованных условиях», - сообщили в МИД Украины.

Как сообщалось, Россия предупредила Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по газопроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам цены, заявил Кабинет Министров Словакии. "Правительство Словакии, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по системе раннего предупреждения, было поставлено в известность письмом от российского министерства энергетики о том, что могут возникнуть сбои поставок нефти в три страны ЕС из-за неурегулированных разногласий между Российской Федерацией и Украиной о транзите нефти», - говорится в заявлении.