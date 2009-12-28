В Винницкой области погиб депутат от БЮТ

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб депутат Винницкого областного совета от фракции БЮТ, главный государственный инспектор по охране окружающей среды в Винницкой области Виталий Мельник.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы ГАИ в Винницкой области, 27 декабря 2009 года в 10 часов 30 минут на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, у села Ксаверовка Винницкого района, 34-летний водитель В.Мельник автомобиля Jeep Cherokee не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения автомобиля и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля Jeep Cherokee на месте происшествия погиб.