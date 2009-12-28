В Алчевске произошла авария на водопроводе

Водоснабжение ограничено на 25%

В городе Алчевск Луганской области вчера вечером произошел прорыв трубы на магистральном водопроводе «Алчевск-Петровское» насосной станции 4-го подъема. Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, из-за аварии водоснабжение городов Красный Луч и Антрацит ограничено на 25%. Проводится откачка загрязненной воды в месте прорыва.

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