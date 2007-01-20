Синоптики обещают сегодня в Киеве снег

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 20 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем в Карпатах и областях Прикарпатья умеренный мокрый снег и дождь, в Крыму местами сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с, в Крыму до 30 м/с, в горах 40 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, в южных и западных областях до 9° тепла.

21-22 января облачно с прояснениями, без существенных осадков. 21 января в западных и местами северных областях дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях и Крыму 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части до 14°, в восточных областях 2-7° тепла.

22 января в восточной части дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части до 14°, в восточных и северных областях 2-7° тепла.

23 января ночью в западных областях, днем в Украине ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-7° тепла, в южной части ночью 1-5° тепла, днем 5-10°.

24 января в западной и северной части осадки преимущественно в виде мокрого снега, температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла; на остальной территории дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-11°, в Крыму до 15°.

В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, 20 января облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла.

21 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только днем 21 января дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

22 января - без существенных осадков, ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

23 января ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

24 января осадки преимущественно в виде мокрого снега, температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла.