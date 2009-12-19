Порошенко: Гоголь открыл миру нашу страну и ее героическую историю

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО принял участие в церемонии открытия памятника Николаю Гоголю в швейцарском городе Вевей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, выступая на церемонии открытия, П.ПОРОШЕНКО отметил, что творчество украинца Гоголя имеет мировое планетарное измерение.

Министр подчеркнул, что Гоголь открыл миру нашу страну и ее героическую историю, через его произведения мир уже почти 200 лет познает традиции, духовность, самобытный характер и душу украинского народа.

П.ПОРОШЕНКО выразил благодарность мэру Вевея Лорану БАЛЛИФУ, всем швейцарским партнерам, которые оказывали поддержку и содействие в сооружении памятника на берегу Женевского озера.