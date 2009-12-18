За сутки в Донецкой обл. добавилось 35 больных пандемическим гриппом

В Донецкой области пандемический грипп A/H1N1 на сегодняшний день подтвержден уже у 216 больных. (Вчера данная форма гриппа была подтверждена у 181 человека)

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах, с целью предотвращения занесения и распространения пандемического гриппа.

Осуществляется постоянный контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах эпидемического риска.

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе, в облСЭС отметили, что она остается напряженной. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 10 тыс. 503 обращения за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С 21 декабря продлен карантин во всех учебных заведениях региона.

С начала мониторинга (с 30.10.09 г.) общее количество заболевших составило 249 тыс. 125 случаев, в том числе детей до 18 лет – 130 тыс. 497 человека (52,4%), стационарное лечение получили 12 тыс. 849 больных, из них выписано по выздоровлению – 11 тыс. 584 человек.

По информации областной санэпидемстанции , с начала эпидпериода в области с диагнозом «пневмония» померло 49 человек, в том числе четверо детей.