Осторожно: в Киеве появились очередные мобильные аферисты

На номера МТС начали поступать сообщения на русском языке: “МТС Случай”. Ваш номер мобильного телефона принял участие в акции. Для получения приза звоните.” Дальше указан номер 066 3600197.

Позвонив по этому номеру корреспондент УНИАН, которой также “повезло” принять участие в “акции”, получила предложение приобрести ваучеры пополнения счета МТС на общую сумму 500 гривен. И не пополняя свой счет перезвонить за еще раз по указанному номеру. И… назвать оператору кода карточек для того, чтоб якобы МТС “перепрограммировав” карточки, зачислила на ее мобильный счет 1,5 тысячи гривен вместо приобретенных 500. В придачу к этому аферисты пообещали предоставить возможность бесплатно звонить на один (выбранный “счастливчиком”) номер на протяжении длительного времени. И сообщили о выигрыше домашнего кинотеатра “Самсунг”.

Корреспондент УНИАН связалась с МТС, где заявили, что это - действия аферистов, и никаких подобных акций компания не проводит.