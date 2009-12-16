Снегопад парализовал Черновцы

Снегопад, который продолжается в Черновцах с ночи, парализовал движение транспорта в центральной исторической части города.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за километровых заторов на дорогах тысячи жителей города не смогли своевременно попасть на работу. На наиболее загруженных перекрестках выключили светофоры, и движение транспорта регулируют сотрудники ГАИ.

В то же время, как сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, несмотря на сложные погодные условия, ни одного серьезного ДТП или травмирования людей пока не произошло.

Черновицкий городской совет призывает жителей воздержаться от использования собственного автотранспорта и позволить спецтехнике без препятствий расчистить дороги города. Жителям города через электронные СМИ напоминают о соблюдении правил безопасности и усилении присмотра за детьми.

На 16-20 декабря на Буковине объявлено штормовое предупреждение.