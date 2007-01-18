Слухи о постриге Дюжева оказались преувеличенными

Известный российский актер Дмитрий Дюжев считает сообщения ряда "желтых" изданий о своем уходе в монашество ложью и просит общественность не реагировать на такого рода провокации.

"Не надо реагировать на эти скандально-лживые новости "желтой" прессы", - такой была реакция Дмитрия Дюжева на сообщения некоторых СМИ о том, что якобы актер уходит в монастырь.

"Я никак не буду это комментировать", - сказал Дюжев РИА Новости.

По сообщениям некоторых СМИ, после премьеры фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем - 2", в съемках которых сейчас участвует Дюжев, актер якобы намерен целиком посвятить себя церкви.

Недавно актер сыграл роль отца Иова в киноленте режиссера Павла Лунгина "Остров", однако больше Дюжев известен российскому зрителю по образу бандита в сериале "Бригада" и в фильме "Жмурки".

РИА новости