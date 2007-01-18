Синоптики прогнозируют на Крещение штормовой ветер и дожди

В результате влияния активного циклона 19 января – на Крещение - в Украине ожидается штормовой ветер 15-20 м/с, местами 25 м/с, в Крыму и Приазовье - до 30 м/с, на высокогорье Карпат, а днем и в горах Крыма - 40 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, временами будут идти дожди, в северо-западной части днем с мокрым снегом, в западных областях ночью, а в Крыму днем местами сильные дожди (в Карпатах ночью очень сильные осадки). Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 12° тепла.

20 января будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях небольшие, в восточных областях и Крыму умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в Украине без существенных осадков (только в Крыму небольшой дождь). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 5° тепла; днем 2-7° тепла, в северных и восточных областях от 1° мороза до 4° тепла. Ночью в Украине местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

21 января - без существенных осадков, только в западных, а днем и в северных областях временами дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях и в Крыму 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части до 14°. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с.

22 января - без существенных осадков, только в южной и восточной частях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (в Карпатах местами 5-7° мороза), на юге и на востоке страны 0-6° тепла; днем 1-7° тепла, на крайнем юге до 10°.

В Киеве и области 19 января ожидается штормовой ветер 15-20 м/с, утром и днем местами порывы до 25 м/с. Временами дождь, под конец дня переходящий в мокрый снег. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°; по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

20 января будет облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла;

Днем 21 января ожидается дождь. Ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

22 января без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.