Ющенко: у Донецкой области есть ряд проблем

22:08, 17 января 2007
Общество
721 0

...Углепром, экология, СЭЗы, СПИД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Донецкая область владеет значительным потенциалом развития и в настоящее время является одним из мощнейших промышленных регионов страны, при этом в области существует ряд вызовов, на которые следует «смело и честно давать ответы».

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом он сказал во время совещания в Донецке с хозяйственно-административным активом области. Главная тема встречи – итоги социально-экономического развития региона в 2006 году и перспективы на текущий год.

По мнению Президента, важнейший из вызовов – реформирование угольной отрасли. В.ЮЩЕНКО убежден, что местная власть должна выступить с региональной инициативой в этой сфере, ведь именно на Донбасе больше всего соответствующих специалистов. «Убежден, специалистов с такой придирчивостью, с таким знанием деталей этого процесса можно найти только здесь», – прибавил он.

Среди других приоритетных задач области Президент назвал улучшение экологической ситуации. В настоящее время Донецкая область более всего в Украине страдает от загрязнения токсичными веществами, ведь 37% всех производственных выбросов в стране происходит именно в этой области.

Говоря об административной реформе, глава государства отметил высокий уровень взаимопонимания по этой теме в Донецкой области. «Максимальная передача прав и ресурсов на места – ключевой тезис этой реформы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также было обсуждено гуманитарное развитие области, функционирование свободных экономических зон, состояние реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельное внимание глава государства уделил теме охраны здоровья. Он отметил, что в регионе прогрессирует уровень заболеваемости наиболее опасными болезнями, в том числе ВИЛ/СПИД.

В своем выступлении председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО очертил шаги местной власти, которые базируются на положениях Послания Президента к Верховной Раде в 2006 году и его предвыборной программе «10 шагов навстречу людям». В частности, в прошлом году в регионе были созданы 100 тыс. рабочих мест. Также были открыты несколько домов семейного типа для детей-сирот, в которых воспитываются 169 детей. Есть значительное развитие в туристической отрасли.

В совещании приняли участие заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА В.ЛОГВИНЕНКО, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter