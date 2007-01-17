Ющенко: у Донецкой области есть ряд проблем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Донецкая область владеет значительным потенциалом развития и в настоящее время является одним из мощнейших промышленных регионов страны, при этом в области существует ряд вызовов, на которые следует «смело и честно давать ответы».

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом он сказал во время совещания в Донецке с хозяйственно-административным активом области. Главная тема встречи – итоги социально-экономического развития региона в 2006 году и перспективы на текущий год.

По мнению Президента, важнейший из вызовов – реформирование угольной отрасли. В.ЮЩЕНКО убежден, что местная власть должна выступить с региональной инициативой в этой сфере, ведь именно на Донбасе больше всего соответствующих специалистов. «Убежден, специалистов с такой придирчивостью, с таким знанием деталей этого процесса можно найти только здесь», – прибавил он.

Среди других приоритетных задач области Президент назвал улучшение экологической ситуации. В настоящее время Донецкая область более всего в Украине страдает от загрязнения токсичными веществами, ведь 37% всех производственных выбросов в стране происходит именно в этой области.

Говоря об административной реформе, глава государства отметил высокий уровень взаимопонимания по этой теме в Донецкой области. «Максимальная передача прав и ресурсов на места – ключевой тезис этой реформы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также было обсуждено гуманитарное развитие области, функционирование свободных экономических зон, состояние реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельное внимание глава государства уделил теме охраны здоровья. Он отметил, что в регионе прогрессирует уровень заболеваемости наиболее опасными болезнями, в том числе ВИЛ/СПИД.

В своем выступлении председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО очертил шаги местной власти, которые базируются на положениях Послания Президента к Верховной Раде в 2006 году и его предвыборной программе «10 шагов навстречу людям». В частности, в прошлом году в регионе были созданы 100 тыс. рабочих мест. Также были открыты несколько домов семейного типа для детей-сирот, в которых воспитываются 169 детей. Есть значительное развитие в туристической отрасли.

В совещании приняли участие заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА В.ЛОГВИНЕНКО, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.