С участников охоты с Кушнаревым взяли подписку о невыезде

Милиция отрабатывает все возможные версии ранения народного депутата Украины Евгения Кушнарева, который сегодня умер в Изюмской больнице на Харьковщине.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВСУ в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, «все возможные версии совершенного рассматриваются, и ни одной из них пока еще не отдается преимущества».

По ее информации, расследование уголовного дела по факту огнестрельного ранения Є.КУШНАРЕВА, которое он получил 16 января на территории охотничьих угодий вблизи поселка Красный Шахтер в Изюмском районе Харьковской области, проводит Главное управление МВД Украины в Харьковской области.

Изюмской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 128 Криминального кодекса Украины – тяжелое или средней тяжести телесное повреждение, причиненное по неосторожности. Относительно отдельных участников трагедии избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Уголовное дело передано для проведения досудебного следствия к отделу из расследования тяжелых телесных повреждений и преступлений против лица следственного управления ГУМВС Украины в Харьковской области, где создана специальная следственно-оперативная группа, к ее составу включенные квалифицированы работники следователей и оперативных подразделов.

В ходе начатых следственных действий устанавливаются детальные обстоятельства события, ведутся опросы их участников, свидетелей и очевидцев, назначены соответствующие экспертизы, поинформировала Л.Волкова.