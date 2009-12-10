В Виннице на случай второй волны гриппа создан запас лекарств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В частности, в лечебно-профилактических заведениях уже сформирован двухнедельный запас медикаментов и топлива на случай второй волны эпидемии. Создан также запас марлевых повязок в количестве 135 тыс. штук.

В управлении также сообщили, что городской председатель Владимир ГРОЙСМАН поблагодарил все коллективы городских заведений здравоохранения, которые работали в крайне напряженном режиме, четко и профессионально оказывали винничанам медицинскую помощь во время эпидемии в ноябре текущего года.

«Благодаря общим и согласованным усилиям мы смогли с достоинством пройти это испытание. Мы вынесли определенный урок из событий ноября, которые уже в прошлом, а следовательно - сможем справиться с этим в будущем», - убежден мэр.