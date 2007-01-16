Погода на 17 - 21 января

17 января на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. 18 января в северных областях и на крайней западе страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17 января - от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму, а 18 января и в западных областях 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части - до 11°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

19 января ночью в западных, северных областях, днем в Украине дождь и порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 0-6° тепла, в западных областях до 9° тепла, в восточных областях местами 1-2° мороза; днем 4-10° тепла, в западных, южных областях и в Крыму местами до 13°.

20 января без существенных осадков, лишь ночью в восточной части страны ожидается дождь и мокрый снег с ослаблением ветра. Снижение температуры ночью до 4° тепла - 2° мороза, на Закарпатье и на Прикарпатье местами до 7° мороза, днем до 0-6° тепла, на крайней западе до 4-9° тепла.

21 января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в южной части - преимущественно дождь. Колебание температуры: ночью от 0-6° тепла до 1° тепла - 5° мороза, днем от 2-8° тепла до 3° тепла - 3° мороза, в южной части от 5-10° тепла до 4° тепла - 2° мороза.

В Киеве и области 17-18 января сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Лишь днем 18 января местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

19 января ожидается дождь (ночью небольшой), порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. 20 января без существенных осадков. Ослабление ветра. Снижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 0-5° тепла.