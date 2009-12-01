Глава государства Виктор ЮЩЕНКО утвердил положение о советнике Президента Украины.

Об этом идет речь в соответствующем указе, размещенном на официальном сайте Президента.

Согласно положению, советник Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по предложению главы Секретариата Президента Украины и принадлежит к патронажной службе Президента Украины.

Советник Президента Украины назначается на срок полномочий Президента Украины и осуществляет свои обязанности на постоянной основе или на общественных началах (вне штата Секретариата Президента Украины).

Советник, который осуществляет обязанности на постоянной основе, является государственным служащим.

Полномочия советника прекращаются по собственному желанию, по решению Президента Украины, в том числе в связи с окончанием полномочий Президента Украины.

Советник может быть освобожден от должности в других случаях, предусмотренных законодательством о труде, о государственной службе и о борьбе с коррупцией.

Основными заданиями советника является разработка и внесение в установленном порядке предложений Президенту Украины относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.