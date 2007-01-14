“Писатель, который в 2001 предсказал последствия Помаранчевой революции” - посиделки в УНИАН

17 января в 17-30 в УНИАН состоится Открытая платформа для дебатов о современной культуре, еженедельные посиделки в УНИАН на тему: “Писатель, который в 2001 году предсказал последствия Помаранчевой революции”. Презентация новой книги и мульти-медиа, брифинг Василия Кожелянко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 486-03-30, 8-050-372-92-00,e-mail: pr@msbrand.net. Регистрация на месте по служебным удостоверениям.