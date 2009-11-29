Аваков: Харьков стал столицей голодомора

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ заявил, что для Слобожанщины трагедия 1932-1933 годов является особой, ведь именно Харьков стал столицей голодомора, каждый четвертый житель области погиб от голода.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, состоявшегося в рамках поминания жертв Голодомора 1932-1933 годов возле Памятного знака – креста жертвам Голодомора.

По мнению руководителя области, нынешнему поколению «необходимо полностью осознать трагедию тех лет, чтобы не допустить повторения, и не увековечивать память организаторов массового голода (Косиора, Постышева) в названиях улиц, площадей и учреждений».

Возле Креста жертвам Голодомора состоялась панихида по погибшим в 1932-1933 годах. Руководство облгосадминистрации, представители общественных организаций, жители Харьковщины положили траурные венки, композиции из ржаных и пшеничных колосков и горшков с пшеницей.

Участники мероприятия прошли скорбным шествием от Молодежного парка до площади Свободы, где приняли участие в общенациональной акции «Зажги свечу».

Харьковчане зажгли свечи в память о погибших в годы голодомора и выложили символический крест из лампад.