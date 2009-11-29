Почему гривня не пользуется спросом в мире?

В мире отсутствует спрос на гривню, поскольку ассортимент и масштабы украинского производства остаются предельно скромными.

Это констатирует доктор экономических наук Cергей КОРАБЛИН в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 46 (774) 28 ноября - 4 декабря 2009).

«Лидеры украинского производства - черные металлы, зерно, семечки и минеральные удобрения - не демонстрируют в своей массе ни уникальных свойств, ни доминирования на внешних рынках. С ними успешно конкурирует и подчас теснит продукция многих других развивающихся стран, включая соседей по СНГ», - поясняет С.КОРАБЛИН.

Эксперт отмечает, что за годы независимости Украина утратила позиции в высокотехнологичных отраслях, таких как радиоэлектроника, электронная промышленность, станкостроение, приборостроение и т.п.

«От многих машиностроительных предприятий сегодня остались лишь остовы промышленных корпусов. Их материальная база давно истлела или разворована, а система подготовки кадров разрушена. При этом поступления валюты в страну нередко обеспечивают производство и технологии ХІХ века. В этих условиях неустойчивость гривни - естественный результат промышленной деградации», - считает он.

С.КОРАБЛИН убежден, что при стремлении Украины встать вровень с ведущими экономиками не учитывается отсутствие институциональной и производственной среды, которая бы позволила использовать монетарные инструменты с такой же эффективностью, как это делают индустриальные страны.

Кроме того, эксперт отмечает, что потребность в гривне ограничена и внутри самой Украины. Ее рынок охотно поглощает массу товаров стран-эмитентов твердой валюты, а также экономик, успешно осваивающих их технологии: Китая, Малайзии, Чехии, Польши, России, Румынии и т.п. В силу этого гривню во внутренних расчетах легко заменяют доллар и евро. По этой же причине ее курсовые позиции остаются предельно уязвимыми, поясняет С.КОРАБЛИН.

«Малейшее ухудшение конъюнктуры в одной-двух товарных нишах украинского экспорта чревато не только резким снижением валютных поступлений, но и серьезной девальвацией гривни. Текущий кризис - лучшее тому подтверждение. Если при сжатии глобального спроса падение ВВП ведущих экономик мира достигло 5-7%, то в Украине речь идет о 20%», - отмечает эксперт.