Посольство США сообщает о начале Программы стипендий им. Фулбрайта

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщает о начале Программы стипендий им. Фулбрайта и Американской ассоциации политических студий (APSA) для стажировки в Конгрессе США.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США, программа финансируется Государственным департаментом США и проводится для представителей семнадцати стран мира. Украина приобщилась к этому списку впервые.

Программа им. Фулбрайта и APSA рассчитана на 12 месяцев, без предоставления степени, и разработана для того, чтобы предоставить иностранным ученым или специалистам возможность изучить деятельность Конгресса США. Программа будет включать стажировку в офисах Конгресса, семинары и разнообразные мероприятия профессионального развития. Программа не рассчитана на проведение глубоких научных исследований.

Для участия в конкурсе кандидаты должны отвечать таким требованиям:

иметь гражданство Украины или статус постоянного жителя Украины;

иметь законченное высшее образование или соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыта;

принадлежать к академическим или профессиональным кругам, профессионально заинтересованных в деятельности Конгресса США и процессе формирования политики;

работать в одной из таких областей: политология, сравнительные политические системы; законодательные/парламентские студии; медиа и журналистика; государственное управление, социология, право;

свободно владеть английским языком;

быть в состоянии продемонстрировать желание сделать свой вклад в понимание политических процессов широкими кругами общественности.

Дополнительная информация размещена на интернет-странице Посольства США в Украине.