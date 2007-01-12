Посольство США сообщает о начале Программы стипендий им. Фулбрайта
Требования к кандидатам
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине сообщает о начале Программы стипендий им. Фулбрайта и Американской ассоциации политических студий (APSA) для стажировки в Конгрессе США.
Как сообщили УНИАН в Посольстве США, программа финансируется Государственным департаментом США и проводится для представителей семнадцати стран мира. Украина приобщилась к этому списку впервые.
Программа им. Фулбрайта и APSA рассчитана на 12 месяцев, без предоставления степени, и разработана для того, чтобы предоставить иностранным ученым или специалистам возможность изучить деятельность Конгресса США. Программа будет включать стажировку в офисах Конгресса, семинары и разнообразные мероприятия профессионального развития. Программа не рассчитана на проведение глубоких научных исследований.
Для участия в конкурсе кандидаты должны отвечать таким требованиям:
иметь гражданство Украины или статус постоянного жителя Украины;
иметь законченное высшее образование или соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыта;
принадлежать к академическим или профессиональным кругам, профессионально заинтересованных в деятельности Конгресса США и процессе формирования политики;
работать в одной из таких областей: политология, сравнительные политические системы; законодательные/парламентские студии; медиа и журналистика; государственное управление, социология, право;
свободно владеть английским языком;
быть в состоянии продемонстрировать желание сделать свой вклад в понимание политических процессов широкими кругами общественности.
Дополнительная информация размещена на интернет-странице Посольства США в Украине.