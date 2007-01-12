Пройдет карнавально-обрядовое действо “Бал “Меланка-2007”

13 января 18-30 - Состоится карнавально-обрядовое действо “БАЛ “МЕЛАНКА-2007”, организованное Львовским Обществом в Киеве. Сценарии: Александр Ирванец, Кирилл Стеценко, Геннадий Деревьянчук. Продюсинг, режиссура: Геннадий Деревьянчук, Кирилл Стеценко. Участники: „Пиккардийская терция”, „Плач Еремии”, „Сестры Тельнюк”, „Вова из Львова”, „Бурдон”, „Оркестр Александра Коржа”, „Группа Игоря Рудого”, „Шоу Левка Дурка”, Театр „Корифеи”, Детский ансамбль „Левеня”, Ватага „Зіркова Меланка ”, Дуэт „Пана Рибця” и поэт-пародист Александр Ирванец (Украинский дом, ул.. Крещатик, 2, 1-й и 2-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны: 529-38-39, 8-067-449-45-85.

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