Состояние Нонны Мордюковой стабилизировалось
09:29, 12 января 2007Общество
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Актриса попросила у родных концертное платье
|Нонна Мордюкова, 1962 год. Фото с сайта actors.khv.ru
У актрисы, страдающей диабетом и другими заболеваниями, больное сердце, однако инфаркта у нее не было, и последняя кардиограмма показала улучшение.
Сестра актрисы сообщила также, что Нонна Викторовна попросила родных приготовить ее концертное платье и что она мечтает сняться в кино.
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