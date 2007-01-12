Состояние Нонны Мордюковой стабилизировалось

Нонна Мордюкова, 1962 год. Фото с сайта actors.khv.ru

Нонна Мордюкова, госпитализированная в ЦКБ 30 декабря 2006 года, по-прежнему находится в клинике, но ее состояние врачи признали стабильным. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала сестра актрисы, Наталья Викторовна.

У актрисы, страдающей диабетом и другими заболеваниями, больное сердце, однако инфаркта у нее не было, и последняя кардиограмма показала улучшение.

Сестра актрисы сообщила также, что Нонна Викторовна попросила родных приготовить ее концертное платье и что она мечтает сняться в кино.

Лента.ру