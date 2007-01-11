Ющенко: проблемы жилищно-коммунального хозяйство - наследие СССР

В Луганской области, в частности в городе Алчевск, следует провести своеобразный эксперимент по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, убежден Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам и во время совещания с административно-хозяйственным активом области, которое состоялось в Алчевске. Ведь именно этот регион имеет наиболее неутешительный опыт в коммунальной сфере, отметил глава государства.

Президент призвал представителей местной власти и общественности проявить инициативу в этом вопросе и разработать четкий график реформирования коммунального хозяйства области. В.ЮЩЕНКО отметил, что прошлогодние события в Алчевске продемонстрировали: в регионе есть люди, которые умеют адекватно реагировать на критические ситуации и эффективно решать проблемные вопросы.

Глава государства выразил убеждение, что проблемы в ЖКХ вызваны, в первую очередь, недостатками советской модели хозяйствования, а не нехваткой финансирования. При условиях, когда государство единолично обязывается предоставлять все коммунальные услуги населению, в отрасли отсутствует конкуренция, а отсюда и низкая эффективность предоставленных услуг. Тогда как заданием государства, по убеждению Президента, должно стать обеспечение реформы ЖКХ и предоставление социальной поддержки тем, кто в ней нуждается.

Глава государства также напомнил, что в прошлом году он предложил концепцию реформы ЖКХ, которую обсудили и приняли представители местной власти и руководители коммунального сектора.