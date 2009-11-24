«Газпром» согласился сократить поставки газа в Украину в 2010 году до 33,75 млрд. куб. м, в 2009 году штрафов за недобор не будет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром», по итогам встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ сегодня в Москве.

«По итогам переговоров, в соответствии с достигнутыми договоренностями между главами правительств России и Украины, были подписаны дополнения к Контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года», говорится в сообщении.

«В соответствии с дополнениями годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году», подчеркивает пресс-служба «Газпрома» .

*** 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два независимых друг от друга контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

В соответствии с контрактами, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в полном соответствии с европейскими стандартами.

Стороны согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам при закупках газа будет сделана 20-процентная скидка к европейской формуле цены. Каждый квартал цена пересчитывается по формуле, учитывающей изменение индексов цен на мазут и газойль.

В свою очередь, украинская сторона обязалась сохранить в 2009 году ставку транзитного тарифа по территории Украины на уровне 2008 года в размере 1,7 доллара за 1000 куб. м на 100 км.

В соответствии с контрактом на 80% годового объема поставок газа распространяется условие «бери или плати» («take or pay»).

Однако, в связи с финансово-экономическим кризисом, уровень потребления газа в Украине резко снизился. За 10 месяцев 2009 года при контрактных обязательствах в 31,7 млрд. куб. м было закуплено лишь 18,85 млрд. куб. м.