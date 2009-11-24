В Ивано-Франковске отмечают 5-летие Помаранчевой революции

Сегодня в Ивано-Франковске состоялись торжества по случаю 5-й годовщины Помаранчевой революции – Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН сегодня в областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко собрались участники Помаранчевой революции, представители областной власти, делегации из районов, студенты, чтобы отметить День Свободы. С приветственным словом об уроках революции и значении Дня свободы выступил председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь ОЛИЙНЫК. По его словам, «главным достижением Майдана 2004 года было объединение разных национальностей в Украине, разных вероисповеданий к внутренней свободе и ощущению себя украинским народом». «Это не была революция галичан против луганчан, - отметил оратор. – Это была революция за европейские ценности. Потому что главным достижением было возрождение национального самосознания».

Председатель облсовета призвал всех «быть достойными идей Помаранчевой революции и избрать на второй срок Украинского президента по крови и духу», чтобы не ошибиться с избранием руководителя государства.

Народный депутат Украины от НУ-НС Зиновий ШКУТЯК в своем выступлении вспомнил все события пятилетней давности и поблагодарил всех те, кто помогал и поддерживал борьбу за идеалы свободы. «Особенно хочу поблагодарить киевлян, которые с первых дней достойно приняли и помогали ивано-франковцам отстоять идеалы Майдана, - сказал народный депутат. – Сейчас мы имеем свободу слова. И сейчас единственная цензура в СМИ – это совесть журналиста». По его словам сейчас мы снова стоим перед выбором «быть или не быть независимой Украине». По его мнению, «Майдан должна стать не только символом, но и уроком для всех, кто хочет свободы».

После торжеств состоялся праздничный концерт с участием известных и любительских мастеров сцены Прикарпатья. Завершил концерт символ Помаранчевой революции - Ивано-Франковская группа «Гринджолы», которые вместе со сводным хором спели песню «Нас багато – нас не подолати!», во время которой зал скандировал «Ющенко! Ющенко!» и размахивал партийными флагами.