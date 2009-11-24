Адвокат Елены Полюхович обвиняет милицию в фальсификациях

Народный депутат Украины Руслан БОГДАН подал в милицию заявление о вымогательстве адвокатов еще до знакомства с защитниками Елены ПОЛЮХОВИЧ. Об этом УНИАН сообщил адвокат матери пострадавших от насилия детей Андрей ЦЫГАНКОВ.

В частности, А.ЦЫГАНКОВ сообщил, что изначально в деле о якобы вымогательстве адвокатов Е.ПОЛЮХОВИЧ фигурировало рукописное заявление Р.БОГДАНА от 17 октября. По словам адвоката, ему удалось увидеть это заявление во время дачи пояснений в УБОП. «Меня это очень удивило (дата на заявлении – УНИАН), поскольку это был день нашего знакомства, где вообще речь о деньгах не шла. И сообщать было не о чем. И если у Руслана БОГДАНА были средства фиксации и запись разговора, то это легко можно подтвердить», - заявил А.ЦЫГАНКОВ. Но позже, рассказал он, при последующей проверке заявления уже сотрудниками столичной прокуратуры (дело о вымогательстве было передано из МВД в Генпрокуратуру 24 октября, а оттуда позже передано в городскую прокуратуру - УНИАН) рукописное заявление Р.БОГДАНА исчезло, зато появился протокол о преступлении, датированный 16 октября, а зарегистрированный 17 октября.

На основании протокола, отмечает А.ЦЫГАНКОВ, Р.БОГДАН якобы обратился в МВД с жалобой на адвокатов Е.ПОЛЮХОВИЧ Андрея ЦЫГАНКОВА и Валерия КОНОВАЛОВА, которые вымогают у него 2 миллиона долларов США, угрожая в противном случае распространить неправдивую информацию. Таким образом, утверждает А.ЦЫГАНКОВ, «протокол о вымогательстве был датирован днем, когда мы еще не были знакомы».

«Мы думаем, что народный депутат Украины стал марионеткой в чьей-то игре, - сказал А.ЦЫГАНКОВ. - Иначе, чем объяснить, что Богдан, не будучи с нами знакомым, не имея каких-то смс-ок, телефонных звонков, не обмениваясь каким-либо иным образом информацией с помощью других каналов связи, до первой встречи принял решение, что адвокаты будут вымогать у него два миллиона?». По мнению А.ЦЫГАНКОВА, налицо явная фальсификация, цель которой – воспрепятствовать их адвокатской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В то же время, 14 октября, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

20 октября Ю.ЛУЦЕНКО обвинил адвоката потерпевшей Е.ПОЛЮХОВИЧ в том, что он якобы вымогал взятку у народного депутата от БЮТ Р.БОГДАНА.

В свою очередь, адвокат потерпевшей А.ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.

Еще один адвокат, который защищает интересы матери пострадавших от насилия детей, В.КОНОВАЛОВ заявил о беспрецедентном давлении на него со стороны органов Министерства внутренних дел Украины.

22 октября министр внутренних дел Украины пообещал, что в ближайшее время следователи органов внутренних дел возбудят уголовное дело о вымогательстве адвокатами матери пострадавших от насилия детей 2 млн. дол.