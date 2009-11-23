Москаль о моральном ущербе, главе парламента и дырке от бублика

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что председатель парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО не сможет отсудить у него 100 тыс. грн. компенсации за моральный ущерб.

Об этом говорится в комментарии Г.МОСКАЛЯ, текст которого распространила сегодня пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

«О перспективе получения ГРИЦЕНКО 100 тысяч гривен (морального ущерба) скажу словами Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Дырку от бублика ты получишь», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Кроме того, он сообщил, что поданный крымским спикером иск обжалован в Апелляционном суде Крыма.

Г.МОСКАЛЬ заявил, что Крым находится в сложной социальной и экономической ситуации, добавив, что у власти в автономии - правящая коалиция во главе с А.ГРИЦЕНКО. Коалиция, считает начальник милиции Крыма, «должна взять на себя всю полноту ответственности за положение в автономии».

«Если 100 тысяч гривен, которые пытается отсудить у меня ГРИЦЕНКО, помогут хоть как-то стабилизировать положение в Крыму, я готов взять кредит и вложить эти деньги в дело спасения полуострова от последствий правления клана ГРИЦЕНКО и его приспешников», - добавил начальник крымской милиции.

Как сообщал УНИАН, 6 октября А.ГРИЦЕНКО назвал «собачьей чушью» высказывания Г.МОСКАЛЯ в его адрес и заявил о подготовке исков в суд. А.ГРИЦЕНКО особенно возмутили обвинения Г.МОСКАЛЯ в том, что он покрывает противоправную деятельность некоторых депутатов крымского парламента, которые, как считает начальник крымской милиции, являются членами преступных группировок и криминальными авторитетами.

Вырученные в результате судебных разбирательств с Г.МОСКАЛЕМ деньги спикер обещает отдать детдомам, сиротам, многодетным семьям.

16 ноября стало известно, что Главное управление МВД в Крыму просит Апелляционный суд автономии закрыть производство, открытое по иску А.ГРИЦЕНКО к Г.МОСКАЛЮ.