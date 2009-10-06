Крымский спикер: все, что говорит Москаль, - чушь собачья...

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО подаст иски в суд против начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ из-за высказываний в его адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский спикер заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«Я подготовил ряд исковых заявлений, в ближайшее время передам их в суд, и пусть господин МОСКАЛЬ в суде подтвердит то, что он говорит публично», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Все, что он говорит, - это бред, это собачья чушь… Все, что он говорит, не имеет отношения ко мне абсолютно никакого», - подчеркнул руководитель парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО особенно возмутили обвинения Г.МОСКАЛЯ в том, что он покрывает противоправную деятельность некоторых депутатов крымского парламента, которые, как считает начальник крымской милиции, являются членами преступных группировок и криминальными авторитетами.

«Я хочу задать МОСКАЛЮ вопросы в суде, кому я содействую в противоправной деятельности в парламенте Крыма?», - сказал спикер автономии. Журналисты отметили, что Г.МОСКАЛЬ упоминал фамилию крымского депутата Александра МЕЛЬНИКА. «У нас что, есть решение суда, что он (А.МЕЛЬНИК) осужден, что он преступник?», - спросил спикер.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что должна действовать «презумпция невиновности каждого человека».

«Не надо говорить с высокой сосны о том, что кто-то является криминальным элементом, для этого нужно МОСКАЛЮ пойти в суд и доказать причастность того или иного», - сказал глава парламента Крыма.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что перед тем как обвинять кого-то в нарушении законов, Г.МОСКАЛЮ следовало бы «сначала самому привести свое положение в строгое соответствие с законодательством Украины».

«Прикрываясь депутатским мандатом, глаголать на весь мир то, чего нет, для этого ума много не надо», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Г.МОСКАЛЬ направил обращение в адрес руководства Украины, в котором заявил, что А.ГРИЦЕНКО «не только не принимает никаких мер по очищению крымского парламента от криминалитета», но и поддерживает «тесные дружеские отношения» с рядом депутатов, которые являются «членами преступных группировок и криминальными авторитетами», а также покрывает их «противоправную деятельность».