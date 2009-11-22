Определился победитель детского «Евровидения-2009»
10:13, 22 ноября 2009Общество
13784 0
Украинский певец - на 5 позиции
Юный исполнитель из Нидерландов Ральф МАКЕНБАХ победил в детском конкурсе «Евровидение-2009», проходившем в Киеве.
Р.МАКЕНБАХ, исполнивший песню Click Clack, получил 121 голос.
Россиянка Катя РЯБОВА с песней «Маленький принц» заняла второе место, получив 116 очков, и стала серебряным призером конкурса. Она поделила второе место с Лаурой АЙРАПЕТЯН из Армении.
Украинский певец Андраник АЛЕКСАНЯН с песней «Три тополі, три сурми» занял 5-е место.
Всего в конкурсе приняли участие 13 исполнителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter