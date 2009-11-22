Определился победитель детского «Евровидения-2009»

Юный исполнитель из Нидерландов Ральф МАКЕНБАХ победил в детском конкурсе «Евровидение-2009», проходившем в Киеве.

Р.МАКЕНБАХ, исполнивший песню Click Clack, получил 121 голос.

Россиянка Катя РЯБОВА с песней «Маленький принц» заняла второе место, получив 116 очков, и стала серебряным призером конкурса. Она поделила второе место с Лаурой АЙРАПЕТЯН из Армении.

Украинский певец Андраник АЛЕКСАНЯН с песней «Три тополі, три сурми» занял 5-е место.

Всего в конкурсе приняли участие 13 исполнителей.