Тимошенко про газ, Путина и прорыв в отношениях с учетом кризисных условий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает подписание газовых контрактов 19 января 2009 года прорывом в отношениях с Россией и отмечает, что его условия выполняются обеими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня ходе Пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Приятно констатировать, что у нас есть хорошие победы, потому что мы смогли именно в 2009 году подписать долгосрочный до 2019 года контракт на поставки российского газа в Украину, по транзиту российского газа через Украину в Европу. Это был прорыв в наших отношениях в газовом секторе, и сегодня мы выполняем – и мы, и вы – совместно выполняем этот договор, и очень важно, что вы, как сильная страна, идете навстречу Украине, для того чтобы учесть кризисные условия, и выполнение газовых контрактов происходило с учетом кризисных явлений»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, несмотря на кризис, Украина своевременно оплачивала и в дальнейшем будет оплачивать поставленный газ.

«Украина рассчитывается и будет рассчитываться своевременно, а, кроме того, мы будем очень аккуратно и четко осуществлять наши функции по транзиту российского газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер Украины подчеркнула, что ее правительство совместно с правительством Владимира ПУТИНА обеспечили стабильные поставки в Украину газа, а также его транзит в Европу.