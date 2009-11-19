Дочка Газпрома подписала с Нафтогазом контракт на следующий год

ООО «Газпром сбыт Украина» (дочерняя компания ОАО «Газпром») 13 ноября полностью согласовало и подписало договор купли-продажи природного газа в 2010 году с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ООО «Газпром сбыт Украина».

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора, ООО «Газпром сбыт Украина» в 2010 году приобретет у НАК «Нафтогаз Украины» для последующей реализации предприятиям Украины природный газ в объеме, не превышающем 25% от общего объема импортного природного газа, предназначенного промышленным потребителям Украины.

Договор заключен в рамках выполнения условий контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, подписанного 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Также в сообщении отмечено, что ООО «Газпром сбыт Украина» объявляет о начале договорной компании с промышленными потребителями Украины относительно поставок природного газа в 2010 году. Компания заявляет, что и в дальнейшем будет строить свою работу на четком выполнении взятых на себя коммерческих обязательств.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.