В России число заболевших гриппом A/H1N1 превысило 5,6 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна ГОЛИКОВА.

«Из них, по данным, которые на сегодняшний день пришли из 79 субъектов, заболеваемость гриппом A/H1N1 составляет 5613 человек, лабораторно подтверждено 98,9% случаев. С 13 по 16 ноября в острой форме заболевание протекало у 132 человек», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Министр также сообщила, что по состоянию на 16 ноября в 5 субъектах РФ, которые первыми начали делать прививки против гриппа A/H1N1, вакцинацию прошли 55 тыс. 480 человек. В ближайшее время начнутся новые этапы вакцинации.

«Сегодня получены предложения от пограничной службы ФСБ и Министерства обороны. В ближайшее время мы будем готовы заключать контракты и начинать поставки вакцины. С 23-26 ноября в регионы начнет поступать инактивированная вакцина», - сказала она.

По словам Т.ГОЛИКОВОЙ, Минздравсоцразвития в ближайшее время планирует поставки вакцины в МВД, Федеральное медико-биологическое агентство, а также в российские регионы, которые еще не начали делать прививки против гриппа A/H1N1.

Министр рекомендовала российским школьникам ходить на уроки в защитных масках. Так же глава Минздравсоцразвития призвала россиян не верить мошенникам, предлагающим услугу по комплексной вакцинации против всех видов гриппа, в том числе "свиного", да еще и за деньги.

«Такой вакцины в принципе не существует, ее нет ни на территории Российской Федерации, ни в каком либо другом месте, а если она и появится, то только в следующем году», - подчеркнула Т.ГОЛИКОВА.

Она также отметила, что отдельные медучреждения предлагают привиться против свиного гриппа за соответствующую плату, что является незаконным. «Вакцинация проводится бесплатно за счет федерального бюджета. Пока Россия не определится с точной потребностью в вакцинации россиян против свиного гриппа (H1N1), в розничную продажу вакцина не поступит», - сообщила Т.ГОЛИКОВА.

В тоже время, глава Минздравсоцразвития сообщила, что в некоторых российских регионах, например в Забайкальском крае, в Москве есть тенденция к снижению числа заболевших.

«В Москве дети на этой неделе смогли возобновить школьные занятия», - сказала она.

По словам Т.ГОЛИКОВОЙ, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ до сих пор превышен в ряде регионов, но медучреждения с нагрузкой справляются, так как ситуация не сильно отличается от традиционного сезонного подъема заболеваемости.

Всего с января по октябрь 2009 года в России ОРВИ и гриппом заболели 23 млн. 734,8 тысячи человек, что выше показателей прошлого года за тот же период на 14,8%.