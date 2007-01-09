Рынок ношеных вещей, расположенный в столице под Шулявским путепроводом, начали усиленно охранять. Частных охранников наняла администрация рынка после того, как получила анонимные угрозы повторно поджечь “секонд-хенд”, сообщает “5-й канал”.

Как сообщалось, в сентябре 2006 года на этом рынке произошел большой пожар, в результате которого сгорели около полсотни торговых павильонов и были существенно повреждены мостовые опоры. Торговцы считают это поджогом, ведь волна пожаров тогда прокатились многими рынками бывших в употреблении вещей в Киеве.

В настоящее время на самом большем в Киеве “секонд-хенде” объявлено военное положение. Охрану удвоили. Сверху, на мосту, караулят с шести вечера до половины девятого утра. А снизу и по бокам - круглосуточно. Кроме того, по рекомендации пожарных, за несколько месяцев рынок планируют полностью оборудовать специальными защитными ролетами. Впрочем, такие меры безопасности - лишь на два года. Пока не начнется плановая реконструкция путепровода. Тогда рынок оттуда уберут, отмечает телеканал.