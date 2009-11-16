Со взяткой задержан сотрудник экологической инспекции

В Днепропетровской области во время получения 2 тыс. долларов взятки правоохранители задержали с поличным должностное лицо областной экологической инспекции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал и получил взятку от директора одного из частных предприятий за непрепятствование последнему в осуществлении предпринимательской деятельности (функционирование АЗС). 13 ноября прокуратура Томаковского района Днепропетровской области возбудила против задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки совмещенное с вымогательством).