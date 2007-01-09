Спецгруппа Министерства разберется с бастующими шахтерами уже завтра

Специальная рабочая группа Министерства угольной промышленности намерена в среду, 10 января встретиться с бастующими горняками шахтоуправления «Донбасс» для выяснения причин забастовки и разъяснения позиции министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава рабочей группы, первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЗЮКОВ.

По его словам, информация о существовании задолженности по заработной плате трудовому коллективу шахтоуправления не соответствует действительности, поскольку она была полностью погашена в декабре прошлого года.

Кроме того, Ю. ЗЮКОВ отметил, что Минуглепром не принимал решения о передаче шахтоуправления "Донбасс" госпредприятию "Макеевуголь".

"На сегодня я могу сказать одно: никаких приказов об изменении организационной структуры министерство не издавало. Никто не пытается из-под полы сделать какую-то бумагу", - сказал он.

Ю. ЗЮКОВ добавил также, что в январе-феврале 2007 года Минуглепром намерен полностью погасить остаток кредита (17 млн. грн.), привлеченного шахтоуправлением "Донбасс" в прошлом году у Первого украинского международного банка на техническое перевооружение шахт. При этом руководство и профсоюзы шахтоуправления были проинформированы Минуглепромом о графике погашения кредита.

В то же время Ю. ЗЮКОВ отметил, что шахтоуправление "Донбасс" является финансово сбалансированным предприятием и имеет возможность самостоятельно погасить кредит. В частности, отметил Ю.ЗЮКОВ, ежегодная выручка госпредприятия составляет около 485 млн. грн., при этом фонд оплаты труда - 200 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке около 6 тысяч горняков государственного шахтоуправления "Донбасс" начали забастовку.

Как сообщил УНИАН председатель Независимого профсоюза горняков ш/у "Донбасс" Валерий БОГАТИЩЕВ, забастовка началась сегодня в 9 часов утра, с утренней смены.

По словам В.БОГАТИЩЕВА, фактически, горняки начали забастовку 30 декабря 2006 года. Однако из-за того, что Министерство угольной промышленности Украины выполнило их требование относительно немедленного погашения задолженности по зарплате (не менее 8 млн. грн.), забастовка была приостановлена.

В.БОГАТИЩЕВ уточнил, что горняки также требуют от министерства утверждения самостоятельного статуса шахт (невключение их в состав "Макеевугля", как планирует министерство), а также погашения банковского кредита, который шахтоуправление брало под гарантии государства. В.БОГАТИЩЕВ также отметил, что в декабре шахтоуправление было лишено законных госдотаций в размере 1,7 млн. грн.

Из-за того, что другие требования не были выполнены, трудовые коллективы приняли решение возобновить забастовку.

В.БОГАТИЩЕВ отметил, что во время забастовки на шахтах не будут вестись добывные и проходческие работы. Задействованы будут только службы, которые поддерживают выработки в рабочем состоянии.