С начала года операции с недвижимостью в Киеве приостановлены

С начала текущего года сделки с недвижимостью в Киеве приостановлены, сообщил корреспонденту УНИАН исполнительный директор группы компаний «Планета Оболонь» Алексей КОТЕНКО.

По его словам, это связано с тем, что нотариусы не оформляют договора купли-продажи квартир в ожидании разъяснений по поводу введения налога на недвижимость для физических лиц, в частности, того, кто будет проводить оценку объектов недвижимости, стоимость которой определяет сумму налога. А.КОТЕНКО считает, что такие разъяснения будут даны к концу января.

Сейчас, по его информации, оценку объектов недвижимости проводит Бюро технической инвентаризации (БТИ). «По идее, оценку должны проводить независимые оценщики, но, чтобы урегулировать их деятельность, нужно принять еще несколько нормативных актов», - отметил эксперт.

По его мнению, 1-процентный налог серьезно не повлияет на стоимость недвижимости, поскольку будет действовать в отношении около 30% жилья, площадь которого превышает установленные законом 100 кв. м.

А.КОТЕНКО считает, что в текущем году будет преобладать замедление темпов роста стоимости недвижимости, характерное для начала года, что в итоге приведет к стагнации цен. Это связано с тем, что, по его словам, «сумасшедший рост цен выбил с рынка многих покупателей и объем спроса сократился». По данным эксперта, в течение шести месяцев прошлого года темп роста цен на недвижимость составил 8%. «То есть, покупателю, который хочет приобрести квартиру в кредит, нужно заплатить на 60-70% больше», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2007 г. доходы от продажи недвижимости облагаются налогом с доходов физических лиц в соответствии со ст. 11 Закона «О налоге с доходов физических лиц".

Согласно закону от 22 мая 2003 года №889 «О налоге с доходов физических лиц», объектом налогообложения является любой доход, насчитанный (выплаченный) в пользу налогоплательщика на протяжении отчетного налогооблагаемого периода, в состав которого, в частности, входят доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории Украины, а также доход в виде унаследованного и подаренного имущества.

Не облагается налогом доход от продажи не чаще одного раза на протяжении отчетного налогового года жилого дома, квартиры (части квартиры), комнаты, садового дома (включая земельный участок, а также хозяйственно-бытовые строения и здания, расположенные на участке), если общая площадь объектов недвижимости не превышает 100 кв. м.

В случае, если площадь объекта превышает 100 кв. м, налог насчитывается по ставке 1% от стоимости объекта на ту часть дохода, которая получена за площадь сверх установленных законом 100 кв. м. То есть, ставка налога 0% или 1% применяется только во время продажи одного (первого) объекта жилья.

Доход, полученный от продажи на протяжении года более одного объекта жилья или других объектов недвижимости, облагается по ставке 5%. В таком же порядке облагается доход от продажи объекта незавершенного строительства.

Во время обмена одного объекта недвижимости на другой каждая сторона договора мены уплачивает 50% суммы налога на стоимость отчуждаемого объекта недвижимости.