В Донецкой области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в два раза

В Донецкой области на прошедшей неделе в целом по региону показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в два раза, по сравнению с показателем предыдущей недели, и на 4,5% выше уровня эпидемического порога.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Донецкой областной санэпидемиологической станции.

Согласно сообщению, превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19 административных территориях, в том числе на 5 из них - в 1,5 раза. Численность госпитализированных больных на эти инфекции за последнюю неделю выросла почти в три раза.

В облСЭС констатировали, что общее количество заболевших с начала эпидемии (с 30 октября) составила 70 тыс. 712 случаев, в том числе детей 27 тыс. 218. Всего было госпитализировано 3 тыс. 281 больных, из них уже выписано 1819. Умерло с диагнозом «пневмония» 7 лиц, в том числе 2 ребенка.

Доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа А. Вирусологические исследования подтвердили наличие вируса гриппа типа А у 4 больных из г. Мариуполя.

В области (по состоянию на 13 ноября) лабораторно подтвержден грипп A/H1N1 у трех больных, из них двое выздоровели, продолжает лечение один больной.