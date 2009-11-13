Задержан еще один торговец масками

В центре Львова сотрудники милиции задержали мужчину, который торговал защитными масками-респираторами по цене 10 гривен за штуку.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, работникам милиции человек представился должностным лицом Львовского городского совета и объяснил, что он «проводит реализацию масок, которые получил на черновицкой фабрике с целью изучения спроса на защитные маски среди населения в карантинной области».

Задержанный оказался 53-летним безработным львовянином, не имеющему никакого отношения ко Львовскому городскому совету. У него были изъяты 200 масок, которые он еще не успел реализовать.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Дело передано в суд.