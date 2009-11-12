Ющенко рассказал как идут допросы по делу Гонгадзе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что в ближайшее время в Генеральную прокуратуру будут приглашены высокопоставленные чиновники, чтобы дать показания по делу Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями города Кременчуга Полтавской области, которую он проводил как кандидат в президенты Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что после ареста ключевого подозреваемого в этом деле Алексея ПУКАЧА появились новые показания, которые дают основания следственным органам продолжать расследование.

Ссылаясь на слова Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКА, Президент рассказал, что А.ПУКАЧ отвечает на все вопросы следователей, сотрудничает “открыто и сердечно”.

“В ближайшее время в следственные органы будут приглашены, как их можно назвать, основные свидетели," – сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что “скоро придет время привлечь к ответственности тех небожителей”.

Также глава государства высказал убеждение, что в ближайшее время в этом деле будет поставлена точка.

“Даю слово!” – заявил Президент.

Справка УНИАН. Бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ был задержан 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. А.ПУКАЧ, который также является обвиняемым по этому делу, находился в розыске.

17 сентября суд продлил еще на два месяца срок пребывания О.ПУКАЧА под стражей.