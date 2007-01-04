На Днепропетровщине двое грабителей задушили трехлетнего ребенка

В селе Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области правоохранительные органы задержали двух местных безработных, которые во время ограбления семьи задушили трехлетнего мальчика и пытались убить его семилетнюю сестру. Родителей не было дома.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, злоумышленники в возрасте 22 и 34 лет выбили двери дома и похитили 964 гривни. Один из злоумышленников – ранее судимый, другой – инвалид второй группы.

По факту преднамеренного убийства прокуратура Новомосковского района возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.