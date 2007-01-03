Силовики просят Ющенко не допустить подрыва нацбезопасности

Руководители силовых структур обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с ходатайством ветировать Закон Украины "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как напоминают в пресс-службе, в частности, Верховная Рада Украины 14 декабря 2006 года приняла Закон Украины „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины”. Изменениями предлагается дополнить УПК Украины статьями 2367 и 2368, которыми предусматривается обжалование в суде постановления о возбуждении уголовного дела и порядке рассмотрения судом жалобы на постановление о возбуждении такого дела.

По убеждению руководителей силовых структур, “данный закон по этим вопросам в принятой редакции парализует расследование важных уголовных дел об актуальных преступлениях, в том числе в сфере экономики, приведет к росту преступности, коррупции и в конечном итоге - к подрыву национальной безопасности Украины”.

В связи с указанным, руководители Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Службы безопасности Украины обратились к Президенту Украины с ходатайством применить право вето и вернуть этот закон на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины.