План поступлений в местные бюджеты в 2006 году выполнен на 109,9% - Минфин

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, на 2 января 2007 года в общий фонд местных бюджетов за 2006 год (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 30,859 млрд. грн., что составляет 109,9% (+2773,0 млн. грн.) годового расчетного показателя Минфина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как говорится в сообщении, годовые расчетные показатели Минфина выполнены по сводным бюджетам всех областей, Автономной Республики Крым, Киева и Севастополя.

592 из 690 местных бюджетов обеспечили перевыполнение годовых расчетных показателей Минфина на 2006 год на общую сумму 2,868 млрд. грн.

Фактические поступления доходов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов (с учетом поступлений акцизного сбора в бюджет Автономной Республики Крым), составляют 26,484 млрд. грн., или 108,8% (+2142,0 млн. грн.) расчетного показателя Минфина на 2006 год.

614 из 690 местных бюджетов обеспечили перевыполнение годовых расчетных показателей Минфина на 2006 год на общую сумму 2,186 млрд. грн.