Сегодня в Киев прилетят гуманитарные маски из Австрии

Сегодня в Киев из Австрии прибудет самолет с гуманитарным грузом стоимостью 2,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в представительстве Европейской комиссии, прибытие первой партии помощи в рамках миссии экспертов ЕС по гражданской защите, которая началась 6 ноября, ожидается в Киеве рано утром 7 ноября. Общая стоимость помощи, предоставленной Австрией, составляет 2,5 млн. грн.

Половина расходов на транспортировку стоимостью 850 тыс. грн. покрывается Механизмом гражданской защиты Европейского Союза.

Груз общим весом 10,4 тонн состоит из защитных масок (464 тыс. 640 штук), жидкости для дезинфекции лица, рук и поверхностей (3 тыс. бутылок) и защитных перчаток (150 тыс. пар).

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера начали работу медицинские эксперты из Европейского Союза. Команда состоит из пяти экспертов, среди которых есть опытные врачи из Австрии, Франции, Германии, Латвии и Швеции. Экспертов сопровождает работник Центра мониторинга и информации Еврокомиссии, который координирует вопросы в сфере гражданской защиты.